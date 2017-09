/ / Um ano de Japão: apaixonado pelo país, Anderson Lopes comemora números e carinho dos fãs

Foi uma mudança daquelas. Tudo, aliás, aconteceu muito rápido na vida de Anderson Lopes recentemente. Cria do Avaí, empréstimo ao modesto Marcílio Dias, retorno ao Leão, destaque nacional, contratação pelo Atlético Paranaense e negociado para o Japão. Ele mesmo revela que ficou na dúvida se iria ou não para o outro lado do mundo.





Um ano depois de Fazer a escolha, agradece com todas as forças ter tomado a decisão correta.

Anderson Lopes desembarcou no Sanfrecce Hiroshima em agosto do ano passado. Mais de 12 meses se passaram e o atacante contratado com status de promessa é mais um brasileiro a encantar os japoneses.





Os números comprovam. Já são 40 jogos pela equipe, 15 gols marcados e duas assistências. Se na Série A do Brasileirão ele tinha 30 jogos e 5 gols, na J-League, a primeira divisão japonesa, ele já alcançou os mesmos 30 compromissos. A diferença é que ele tem mais que o dobro de gols: 11. “Lembro perfeitamente quando chegou a proposta do Sanfrecce. Era muito boa. Eles queriam contar comigo. Mas é o Japão. É do outro lado do mundo e não é uma decisão fácil de ser tomada.





Conversei com muita gente, minha família, minha esposa. Hoje eu agradeço a Deus todos os dias por ter dito sim, por ter aceitado. Estou há um ano aqui e posso dizer que estou amando. Eu amo o Japão e sou muito bem tratado aqui”, afirmou o camisa 44 do Sanfrecce Hiroshima.





O atacante, aliás, caiu nas graças do torcedor justamente por ser o artilheiro do time desde que chegou. O carinho dos fãs até hoje o espanta. “É sensacional. É muito bom receber esse tratamento. Eles fazem de tudo para mostrar que gostam de ti. Esses dias tinha uma nova faixa gigante na entrada do jogo com o meu nome e o meu rosto. É muito legal. Faço questão de contribuir, de ir conversar, bater uma foto, mostrar que sou grato. Eles compram sua camisa, compram produtos com o seu nome. Estou amando tudo isso e agradecendo sempre por tudo que está acontecendo comigo aqui”, disse.





O Sanfrecce Hiroshima faz uma campanha de recuperação. Após um primeiro turno ruim e troca de comando técnico, o time vem de três jogos sem perder. Para Anderson Lopes, a equipe reencontrou o bom futebol e tem tudo para deixar a zona de rebaixamento. “Nosso primeiro turno foi ruim, as coisas não aconteciam. Éramos a equipe que mais finalizava, mas não ganhávamos os jogos.





A bola batia na trave e saia. É do futebol. As coisas estão mudando, estamos crescendo. Vamos fazer de tudo para continuar nesse bom momento e dar um salto na tabela. O Sanfrecce é grande aqui e não pode cair”, finalizou Anderson Lopes.













Foto: Sanfrecce Hiroshima

João Ricardo Ziert,

Assessor de Imprensa