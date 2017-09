/ / Times de Sistemas de Informação e Pedagogia são os campeões da III Copa Uniflor de Futsal

Os times HOOKAH FUTEBOL CLUBE, do curso de Sistemas de Informação e P.S.G. PEDAGOGIA conquistaram o título da III Copa Uniflor de Futsal da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte, que aconteceu nesta sexta-feira (15), no Ginásio Bezerrão. Na decisão, o time HOOKAH FUTEBOL CLUBE venceu por 3 a 0 a equipe do ADMINISTRAÇÃO FUTEBOL CLUB. O time feminino P.S.G. PEDAGOGIA venceu por 3 a 2 o time de PSICOLOGIA. Os terceiros colocados foram os times THE BEST, de Ciências Contábeis e CONTÁBEIL MADRILHENÕS.

Em seguida, o time feminino Técnico-administrativo venceu por 3 a 0 o time das Professoras.

Após as partidas, foi realizada a premiação, com entrega de troféus e medalhas, além de entrega de medalhas para Artilheiro Feminino – Liliane Cristina (Lili) – 16 gols; Artilheiro Masculino – Tiago Lima – 13 gols e Melhor torcida organizada: Curso de Psicologia.

O evento foi organizado pelos acadêmicos do 4º semestre do Curso de Ciências Contábeis e pelo coordenador do curso Pablo Oliveira Souza, com apoio da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte.

Segundo o coordenador do curso de Ciências Contábeis, prof. Pablo Oliveira de Souza, a III Copa Uniflor foi surpreendente: “A primeira semana começou numa demanda de times muito grande, todos eufóricos querendo ganhar, as expectativas foram superadas, a segunda semana conseguiu ser ainda melhor, os times muito educados e disciplinados. Os jogos foram de tirar o fôlego ,emocionantes, as duas semanas de Copa Uniflor foram um sucesso, quem participou viu que o pessoal realmente se dedicou, treinou, as equipes que participaram saíram satisfeitas e acreditamos que numa quarta Copa Uniflor, no ano que vem, nós vamos ter uma quantidade maior ainda de times”. O coordenador relata que o evento se tornou uma tradição da Instituição e que a população guarantaense e da região que foi assistir já pediu pela continuação do evento, no ano que vem. A participação da população foi intensa, o ginásio ficou lotado todos os dias e o coordenador acrescenta que se os acadêmicos levarem essa dedicação, essa disciplina para a vida profissional deles, sairão da Faculdade como profissionais de excelência, de qualidade.

A diretora geral prof. Fabiana Varanda Jorge avaliou a Copa de forma positiva: "Temos que agradecer aos organizadores , coordenador prof. Pablo Oliveira de Souza e 4º semestre do curso de Ciências Contábeis pelo empreendimento e sucesso do evento. Lembrando que todos são vencedores, mas não podemos esquecer de quem levou a taça de 1º, 2º e 3º lugar, parabéns pelo destaque e premiação recebida. Não podemos esquecer das torcidas organizadas que abrilhantaram todas as noites, incentivando e motivando os times, deixaram a sua presença registrada: Galera mais animada na III Copa Uniflor! Agradecemos também a todos que tornaram este evento possível, a Prefeitura de Guarantã do Norte, que cedeu o Ginásio Bezerrão, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, Departamento Municipal de Desporto e professores Célio Ribeiro e Wilson Costa, que ajudaram na organização, a equipe de Enfermagem, em nome da coordenadora do curso, prof. Luciana de Fátima Souza e dos acadêmicos de Enfermagem que ficaram à disposição.

No total, 19 times masculinos e 9 times femininos, dos cursos de: Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Farmácia, Pedagogia, Psicologia, Sistemas de Informação e Tecnologia em Agronegócio participaram da Copa.