/ / Tecnologia revolucionária permite a construção de praias em qualquer lugar do mundo

O encanto com a cor do mar do Caribe despertou no bioquímico Fernando Fischmann o desejo de descobrir uma forma de construir um local para acondicionar grandes volumes de água cristalina, para que ele pudesse sempre se lembrar do lugar que tanto o fascinou.





Sua formação profissional possibilitou a ele desenvolver uma tecnologia capaz de filtrar quantidades imensas de água, o que viabilizou a construção da primeira lagoa artificial da Crystal Lagoons, empresa criada por ele. Esta lagoa, localizada no Chile, deteve durante anos o recorde de maior piscina do mundo, com 250 milhões de litros de água.





Com o sucesso do seu primeiro empreendimento no Chile, a Crystal Lagoons começou a expandir seus negócios e atualmente possui projetos em países como Dubai, Egito, Austrália, Estados Unidos, Colômbia, entre outros. Ao todo, a empresa possui projetos em vários estágios de desenvolvimento em cerca de 60 países. No Brasil, a primeira cidade a receber um empreendimento da Crystal Lagoons foi Cuiabá. O Brasil Beach Home Resort foi muito bem recebido entre os cuiabanos, e é um sucesso de vendas.





Na avaliação de Bernardo Bonilha, diretor comercial da BC Genera, responsável pelo Brasil Beach Home Resort, o excelente desempenho dos empreendimentos da Crystal Lagoons se dá pelo fato da tecnologia usada priorizar a economia e sustentabilidade do processo de tratamento de água. “Hoje, graças às inovações desenvolvidas pela Crystal Lagoons, é possível ‘construir’ uma praia em qualquer lugar do mundo. Essa tecnologia revolucionária possibilitou que uma capital que fica localizada bem no meio do Centro-Oeste do Brasil também tenha uma praia”, comentou.









