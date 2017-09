/ / Sinop faz amistoso em Claudia visando estreia na Copa FMTF

Por Julio Tabile - Assessoria

Foiani deve testar time titular pela primeira vez

O primeiro teste do Galo do Norte com o time que disputará a Copa Federação neste segundo semestre será nesta terça-feira (12) num amistoso contra o selecionado local em Claudia (80 Km), às 19h30.





O treinador Paulo Foiani mandará a campo um esboço do que será o time que vai estrear dia 24 na competição contra o Dom Bosco.





Os 11 atletas que vão começar jogando, serão definidos no treino tático hoje á tarde. Pela manhã os jogadores fizeram academia.





O departamento de futebol assinou contrato com mais três atletas que estavam em testes desde o inicio dos trabalhos, há duas semanas, são eles, o Lateral direto Leonardo, que vem do Juventude-RS, o volante Pablo do Rio de Janeiro e o volante/meia Túlio que vem de Minas Gerais. Eles já serão inscritos.





Ainda devem chegar a Sinop esta semana mais duas contratações, o meia Lessinho que jogou a Série C pelo Mogi Mirim este ano, e um goleiro que estava no Acre.





"Temos um grupo, que aos poucos recebe reforços e de qualidade. O amistoso vai servir para movimentar a equipe, não quer dizer quer os escalados serão os titulares. A ideia é que possamos colocar todo mundo para correr, é um jogo treino", frisou Foiani.





No sábado a direção deve programar mais um amistoso, mas ainda sem adversário e local definido.

