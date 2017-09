/ / Servidores públicos de Guarantã devem usar crachá segundo Lei do vereador Irmão Alexandre

A Lei Municipal 1618/2017 de autoria do vereador Irmão Alexandre Rodrigo de Guarantã do Norte foi aprovada e promulgada tacitamente, que torna obrigatório o uso de Crachás de identificação para todos os servidores que exercem funções no serviço público municipal de Guarantã do Norte/MT.

Todas as secretarias municipais da prefeitura municipal de Guarantã do Norte tem o prazo de 90 dias a partir da data de publicação para o cumprimento da mesma, ou seja, a gestão tem que fazer o crachá para todos os servidores.

"O principal motivo da iniciativa da criação da lei é que a população ao ter acesso às repartições públicas municipais tenha com rapidez a informação do nome e função do servidor público que lhe está atendendo, assim facilitando no atendimento", disse o vereador.

"O crachá possuí funções importantes, sendo o meio pelo qual o servidor se utiliza para ter acesso a locais restritos. Além disso, o seu uso traz segurança para o próprio funcionário, pois o quadro de servidor é amplo, sendo assim a pessoa que esteja portando o crachá garantirá ou não o acesso dela a determinados setores ou determinado ambientes da prefeitura e secretarias do nosso município", argumentou Alexandre.

