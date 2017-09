/ / Sérgio Ricardo quer intervenção no TCE e gabinetes de todos afastados lacrados

O conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado Sérgio Ricardo, por meio da defesa, solicitou ao Supremo Tribunal Federal a suspensão dos trabalhos do TCE enquanto não definirem nomeações dos conselheiros interventores a serem convocados pelas autoridades competentes. A ação está na edição desta sexta (29), do Jornal A Gazeta, assinada pelo jornalista Gláucio Nogueira.

A Operação Malebolge, deflagrada no último dia 15, pela Polícia Federal, culminou no afastamento de cinco dos seis conselheiros da Corte. Diante disso, o único que se manteve no cargo foi Domingos Neto, que nomeou os substitutos para ocuparem os postos e dar prosseguimento aos trabalhos. Sérgio era o único que estava afastado em razão de ser investigado por suspeita de compra da vaga.

De acordo com o advogado André Prieto, que defende o conselheiro, a composição do TCE não pode ser de maioria de substitutos, sob pena de nulidade de todas as decisões tomadas neste período. Neste sentido, Prieto quer que o ministro do STF, Luiz Fux, cesse o funcionamento da instituição. Caso seja acatado por Fux, o órgão só funcionaria após nomeação dos interventores.

O caso se assemelha com o que ocorreu com o Rio de Janeiro, quando os seis conselheiros foram afastados. À época, o procurador-geral da República Rodrigo Janot solicitou a intervenção. Entretanto, ainda não foi julgado pela Suprema Corte.

A defesa de Sérgio Ricardo pede ainda que os gabinetes dos cinco conselheiros afastados sejam lacrados para “preservar, inclusive, eventuais provas”, sustenta ao Jornal A Gazeta.

Malebolge

Cinco conselheiros do Tribunal de Contas foram afastados por decisão de Fux . São eles: José Carlos Novelli, Waldir Teis, Antônio Joaquim, Walter Albano e Sérgio Ricardo de Almeida, que já estava afastado das funções.

Segundo a delação do ex-governador Silval Barbosa (PMDB), membros do órgão fiscalizador teriam exigido propina de R$ 50 milhões, para aprovação das contas do peemedebista e para dar seguimentos às obras da Copa.

Por: RD News