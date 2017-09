/ / Seleção de natação de Mato Grosso conquista medalhas nos Jogos Escolares da Juventude Nacional

A etapa nacional do jogos Escolares da Juventude foi realizada em Curitiba. As disputas começaram no dia 12 e terminam hoje. As provas da natação já foram realizadas e de acordo com a técnica da seleção mato-grossense, Andréia Cossulin, a equipe teve um bom desempenho na competição. “Conquistamos o segundo lugar nos 50 metros livre feminino e o terceiro lugar nos 50 metros costas feminino, e isso é muito relevante para nós porque o nível técnico desse campeonato brasileiro é muito alto”.

De acordo com a assessoria da prefeitura de Lucas do Rio Verde, os atletas Matheus Garcia, Ludmila Sotier e Amanda Buzanello representaram o município na competição. Para a técnica Andréia, os resultados dos três atletas nesta etapa foi dentro do esperado. “Tivemos bons resultados.

Os atletas e Lucas não tiveram medalhas individuais, porém tivemos colocações de expressão, tivemos oitavo, nono, décimos lugares, isso em um campeonato brasileiro, pessoas que fazem parte do quadro de um campeonato nacional, isso é muito importante para nós”.

Nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, o município recebe a terceira etapa do Campeonato Estadual de Natação, na Escola Municipal Caminho para o Futuro. A etapa contará com a participação de equipes de 10 municípios, apenas de Lucas do Rio Verde, serão aproximadamente 200 atletas competindo.

Por Redação Só Notícias (foto: assessoria/arquivo)