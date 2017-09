/ / Secretaria de Agricultura de Nova Santa Helena, apoio os produtores da Agricultura familiar

Parceria e apoio técnico, ajudam a agricultura familiar, a continuar a produção na época da estiagem.

No sitio São Marcos, o casal de agricultores Roberto e Áurea, investem no cultivo de Guaraná, e na entre safra criam, bovino, suínos e aves para consumo e sustento da família. No sitio também está sendo cultivada uma horta que produz hortaliças, leguminosas, e raízes. A horta é irrigada através do irrigação por mangueira.





Roberto construiu também uma roda d’água, na represa do pequeno córrego no fundo da propriedade. A roda transporta a agua para as mangueiras distribuídas pela horta, mantendo a produção, mesmo em tempo de seca intensa. O proprietário espera em breve poder fazer a irrigação dos pés de guaraná, também em sua propriedade.





A agricultura é uma das principais bases da economia do País, e a Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena, entende a importância do trabalho desenvolvido na área rural e valoriza o homem do campo por meio parcerias e benefícios principalmente para os pequenos proprietários, por meio de transporte de adubo orgânico, para hortas da agricultura familiar, silagem para o gado leiteiro, melhorias nas estradas rurais, além de cursos realizados pelo Sebrae, como o curso “Negócio Certo Rural.

Da Assessoria