/ / Santos 2 x 0 Corinthians - Peixe crava segunda derrota consecutiva do Timão

Mesmo com a derrota, time de Fabio Carille segue com sete pontos de vantagem na liderança.

Por Agência Futebol Interior

Santos, SP, 10 (AFI) - Em uma partida de muitas chances e com dois times bastante ofensivos, o Santosconquistou uma importante vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians na tarde deste domingo. O confronto, que aconteceu no estádio Vila Belmiro, em Santos, foi válido pela 23ª rodada do Brasileirão. Foi a primeira vez no ano que o time de Fábio Carille sofreu duas derrotas consecutivas.

Apesar do segundo revés seguido, o Corinthians segue na liderança, com 50 pontos, mantendo os sete de diferença para o Grêmio, segundo colocado. O Santos é o terceiro, com 41 pontos, dois a menos que o concorrente gaúcho.

QUE JOGO!

O Santos foi melhor no primeiro tempo e teve diversas chances de abrir o placar. Logo com sete minutos, Lucas Lima cobrou o escanteio para a área e Ricardo Oliveira cabeceou forte. bem posicionado, Cássio fez uma grande defesa. A resposta corintiana veio um minuto depois, com Rodriguinho chutando rasteiro e Vanderlei defendendo.

A melhor oportunidade, entretanto, aconteceu aos 43 minutos. Zeca puxou o contra-ataque e tocou para Bruno Henrique pelo lado esquerdo da área. O atacante rolou para Ricardo Oliveira, que chutou forte. Cássio, de forma milagrosa, cara a cara com o camisa 9, conseguiu espalmar.

CONSEGUIU MELHORAR!

Se o primeiro tempo já foi bom, o segundo foi ainda melhor. Logo com dois minutos, Lucas Lima rolou para trás e Alisson chutou muito forte de fora da área. A bola passou tirando tinta da trave corintiana.

A resposta veio aos cinco minutos. Em uma jogada em que a defesa do Santos ficou perdida, Marciel encontrou Rodriguinho livre dentro da área, mas o meia dominou errado. na sobra, Romero soltou uma bomba de primeira e Vanderlei fez grande defesa.

O gol santista veio aos 12 minutos. O time de Levir Culpi conseguiu o contra-ataque e Bruno Henrique deixou Fagner para trás na velocidade. O atacante levantou a cabeça e viu Lucas Lima chegando livre no meio da área. A bola foi rolada e o meia chutou com categoria para o fundo das redes.

O Santos ainda fez mais um com Ricardo Oliveira aos 15 minutos. O centroavante, porém, estava em posição de impedimento e o lance foi anulado.

O Corinthians até pressionou o adversário no restante do jogo, mas com Vanderlei mais uma vez inspirado, não conseguiu empatar. No final, aos 47 minutos, foi castigado com o segundo gol. Bruno Henrique rolou para trás e Ricardo Oliveira, livre, só teve o trabalho de chutar para dentro da meta.

PRÓXIMOS JOGOS

O Santos vai até o Equador para enfrentar o Barcelona (EQU) na próxima quarta-feira, às 21h45, pelas quartas de final da Copa Libertadores. No mesmo dia e horário, o Corinthians recebe o Racing em São Paulo pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Pela 24ª rodada do Brasileirão, o time da Baixada Santista visita o Botafogo no sábado, às 19h, enquanto o paulistano joga contra o Vasco no domingo, às 16h, na Arena Corinthians.