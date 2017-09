/ / Rotam apreende 'armamento de guerra' do Comando Vermelho e prende 1 membro

Equipe da Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) apreendeu na noite de quinta-feira (28), em Várzea Grande, 10 pistolas 9mm e uma submetralhadora de uso restrito, com inscrições da facção criminosa Comando Vermelho, que atua de dentro de presídios. Além do armamento de guerra, policiais localizaram mais de 300 munições de vários calibres, na casa do suspeito Emerson Rodrigo da Silva, 34, que foi preso.

Apreensão do armamento ocorreu depois de denúncia, de que suspeito estaria comercializando armas e munições de grosso calibre para assaltantes de banco. No local indicado, no bairro Figueirinha, os policiais encontraram veículo VW Gol em frente a uma residência.

Na revista, munições calibre 9mm foram localizados embaixo do banco traseiro. Na casa nada foi encontrado, porém, os policiais seguiram para endereço do suspeito Emerson, na rua José Leite, bairro Construmat, onde se depararam com o armamento.

A submetralhadora calibre 9mm possuía inscrições em tinta branca alusivas a facção criminosa. Segundo a Rotam, as 10 pistolas e as mais de 300 munições de calibres 556, 762, 9mm, 380, além de um frasco com pólvora, estavam escondidos nos móveis da residência, como caixa de som, interior de sofás, em cima do guarda-roupa.

Materiais de embalo para entorpecentes e balanças de precisão, usada para pesar drogas, também foram apreendidas. Emerson já possui condenação de 7 anos e 6 meses de reclusão por tráfico de drogas, cujo processo se encontra na Vara de Execuções Penais de Cuiabá.

Ele é acusado de integrar a facção criminosa Comando Vermelho, e devido o risco de resgate, a segurança na Central de Flagrantes, para onde foi conduzido foi reforçada durante a madrugada.

P or: Gazeta Digital