/ / Romário perde novamente processo contra Dunga

No processo, Romário diz que Dunga "ofendeu sua honra" ao entrar com queixas contra o senador na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar do Senado e no Supremo Tribunal Federal (STF) após ter se sentido ofendido por falas de Romário.

Apesar de duas derrotas e de ter sido condenado a pagar R$ 55 mil em honorários, Romário ainda poderá recorrer mais uma vez.

Leia a decisão abaixo:

“(...) 2. O simples fato de ter havido representação e ajuizamento de queixa-crime em desfavor do autor, que é parlamentar, de modo a ser apurada eventual conduta de abuso de direito ou ilegalidade, não é suficiente para respaldar o pleito indenizatório, uma vez que parte adversa agiu com base no exercício regular do seu direito.

3. O fato de o autor estar acobertado pelo manto da imunidade parlamentar não o torna parte ilegítima para figurar no polo passivo de alguma demanda que venha a discutir eventual abuso de poder ou prática de ato ilícito. Entender de forma diversa implica em grave afronta às garantias constitucionais (...).