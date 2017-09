/ / Rapaz espanca vizinho após boatos de traição

Um marido “espancou” o vizinho após “boatos” de que a vítima estaria espalhando para vizinhança de que sua esposa estaria lhe traindo. O caso aconteceu na manhã dessa quarta-feira (20), no Residencial João Bosco Pinheiro, em Cuiabá.

De acordo com a Polícia militar, uma viatura foi acionada e encontrou o jovem com sangramento na cabeça. Ele informou ter sido golpeado com um pedaço de madeira por um homem conhecido como “Cacá”.

Questionando sobre o motivo, o jovem disse que seria por conta de “fofocas”. Segundo ele, vizinhos inventaram de que a vitima teria dito que a mulher de Cacá estaria lhe traindo. O jovem nega ter falado qualquer coisa sobre a esposa do vizinho.

Com sangramento, o jovem foi encaminhado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Morada do Ouro.

A vítima contou que o agressor estava com outro amigo – que usa tornozeleira eletrônica –. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

Por SUELEN ALENCAR