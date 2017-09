/ / Projeto Meu Guri realiza peneirada em parceria com Sporte de Recife

Qual o garoto que não sonha um dia ser um jogador de futebol profissional, jogar em um grande clube? Esse sonho poderá se tornar realidade para alguns dos garotos que participam do projeto Meu Guri, que tem o apoio da Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT.





Na sexta-feira, (22/09), três observadores técnicos do Sporte Clube de Recife estiveram em Guarantã do Norte, fazendo uma avaliação para observarem se alguns dos garotos e garotas do projeto vêm a se destacarem, para posteriormente estarem recebendo convite onde passarão uma temporada na equipe do Sporte.





Durante a avaliação, os observadores técnicos puderam observar vários talentos entre aproximadamente 150 crianças e adolescentes entre 08 e 18 anos, nas categorias masculinas e femininas. Como foi o caso da garotinha Gabi, de 09 anos, que teve de jogar com os meninos, já que na sua categoria só tinha ela de menina. “Quando eu era menor, minha mãe me colocou na aula de balé, mas eu não gostei, prefiro mais é o futebol”, disse a garotinha.





O Projeto Meu Guri, tem como instrutor esportista Jonivon Martins, “O Paraíba”, que há muitos anos desenvolve o trabalho esportivas com crianças de várias faixas etárias e com isso ocupa o tempo ocioso dessas crianças.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias

João Maradona Observador Técnico do Sporte Clube de Recife

Gabi, 9 anos