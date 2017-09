/ / Prefeito Érico protocola seis Projetos de Pavimentação Asfáltica na Caixa Econômica Federal

Em sua viagem a capital do estado, semana passada o prefeito de Guarantã do Norte, Érico Stevan Gonçalves, protocolou junto a Caixa Econômica Federal mais dois projetos de pavimentação para que os recursos sejam liberados. Nestes últimos haviam pendências quanto a Licença Ambiental, tais pendências foram sanadas e os projetos estão protocolados para a liberação dos recursos.

Os seis projetos de pavimentação são os seguintes:

1) Pavimentação da Rua Pau Brasil no trecho da Rua dos Cedros até Amendoeiras. Recursos viabilizados pelo deputado Federal Victório Galli no valor de R$ 594.000,00 (quinhentos e noventa e quatro mil reais)

2) Pavimentação no Bairro Cotrel. Recursos viabilizados pelo deputado Federal Carlos Bezerra no Valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

3) Rua das Andorinhas no Bairro Cotrel recursos viabilizados pelo senador Cidinho no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais.

4) Rua Flamboyants trecho Av. Dante Martins de Oliveira até Av. Pau Brasil. Recursos viabilizados pelo deputado Dilmar Dal’Bosco no valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais).

5) Rua dos Cedros trecho da Av Pau Brasil até o PSF 13 de Maio recursos viabilizados pelo deputado federal Nilson Leitão no valor de R$ 345.000,00 (Trezentos e quarenta e cinco mil reais).

6) Rua Jequitibás, Rua Alcides Moreno Capeline, Rua Sapucaias e Rua Amendoeiras com recursos viabilizados pelo deputado Pedro Satélite no valor de 700.000,00 (setecentos mil reais).

O Próximo passo é aguardar a oficialização dos convênios para realizar as licitações e posteriormente a execução das obras.

Vale ressaltar que no início do ano o município não possuía nenhum projeto de pavimentação. Além dos projetos mencionados acima a prefeitura está concluindo a elaboração do Projeto de Pavimentação da Avenida Lions Clube. Avenida esta que vem sendo prometida há muitos anos, mas, nunca alguém se preocupou na elaboração do projeto.

“Se quisermos pavimentação em nossas ruas a primeira coisa a fazer é a elaboração de projetos. Isso tem custo para o município, mas, se não fizermos esses projetos o município não tem como captar recursos. Não é só projetos de pavimentação é em todas as áreas que estamos trabalhando. Iniciamos o Projeto do Lago, destravamos os projetos da ciclovia, Praça do Jardim Vitória, Praça do Santa Marta, Centro de eventos, estamos trabalhando no Projeto do Fórum enfim estamos priorizando o que deve ser priorizado para trabalharmos as parcerias para captação dos recursos”. Comentou o prefeito Érico.

Da Assessoria