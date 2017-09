/ / Prefeito Érico articula com Deputado Satélite novos recursos para Guarantã do Norte

O prefeito de Guarantã do Norte, Érico Stevan esteve reunido com o deputado Pedro Satélite para tratar sobre o andamento das obras em Guarantã do Norte e discutir a viabilidade de novos recursos.





Várias obras que estão sendo realizadas no município são fruto de articulação ou de emenda parlamentar de Pedro Satélite, entre as quais a ciclovia Guarantã/Cotrel que está sendo executada. A Praça do Bairro Santa Marta, Calçadão e Praça do Bairro Jardim Vitória e Centro de Eventos.





O deputado também está disponibilizando emenda parlamentar no valor de 700.000,00 (setecentos mil reais) para pavimentação asfáltica que deverá contemplar as ruas Jequitibás, Alcides Moreno Capeline, Sapucaias Amendoeiras.





Pedro Satélite também viabilizou recursos no valor de 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) para cascalhamento do perímetro urbano da cidade. Nesse sentido o prefeito pediu a articulação do deputado para liberação da segunda parcela para continuidade dos trabalhos.





Recursos para construção de uma pista de skate, construção da Praça do Bairro 13 de Maio, reforma da Escola Municipal Sol Nascente, construção do refeitório da Escola Estadual Albert Einstein e implantação do sistema de vídeo monitoramento da cidade são algumas das ações que o deputado vem trabalhando em parceria com o prefeito Érico para que sejam executadas no município de Guarantã do Norte.





