Polícia Civil investiga caso de suicídio ocorrido em Paranaíta

A Polícia Civil de Paranaíta está investigando um caso de suicídio ocorrido no último dia 25 (segunda-feira), no início da noite no bairro Cohab. De acordo com o delegado Marcos Cezar Farias Lyra, que responde pela delegacia local, as informações são de que a vítima, uma mulher de 41 anos, estaria em meio a um relacionamento conturbado e também com sinais de depressão, o que pode ter favorecido para o suicídio. Segundo a polícia, a vítima identificada com Simone Aparecida Ribeiro, 41 anos, teria ingerido veneno, vindo a óbito. O delegado que no momento encontra-se em Apiacás, onde também responde pela delegacia, ele adiantou a nossa reportagem que houve a coleta de material e somente o exame de necropsia poderá atestar a causa da morte. De acordo com familiares, o corpo de Simone Aparecida Ribeiro foi transladado para a cidade de Sorriso.

Por: Notícia Exata