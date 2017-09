/ / Policia Civil de Guarantã do Norte recupera vários objetos furtados

Os investigadores da policia civil de Guarantã do Norte/MT, recuperou vários objetos supostamente produtos de furtos que ocorreram na cidade nos últimos dias.

A policia judiciaria civil através de denuncias e investigações, chegou até o Bar Vai e Vem, mais precisamente na casa de Sumara Aparecida Jara. Sumara confessou que seu marido teria trocado os objetos por entorpecentes. A polícia está na captura do mesmo.

O Dr. Hércules Batista, delegado de Guarantã do Norte, está a disposição da sociedade e pede a população para que quando houver alguma atitude suspeita, que entrem em contato com a policia civil pelo 197. Não precisa se identificar, basta passar as informações corretamente.

‘’Vamos desmantelar as quadrilhas criminosas que existem em Guarantã do Norte, vão ter que mudar para outra cidade, porque a policia civil esta trabalhando, está prendendo e novas prisões vão acontecer’’. Disse o delegado.

O Dr. Hércules pede para as pessoas que tiveram suas casas invadidas, que procures a delegacia com a nota fiscal em mãos, para fazer o reconhecimento e retirada dos produtos recuperados.

‘’Dando um aviso a bandidagem de Guarantã, Guarantã não é cidade de bandidos, Guarantã é uma cidade de cidadão de bem, que trabalha e que é honesto. Disse o delegado.

Foram recuperados:

Três televisores, uma centrifuga, um liquidificador, celulares, aparelhos de dvd’s, botijão de gás, uma caixa amplificada, três ventiladores e vários outros objetos.,

Sumara Aparecida Jara vai ser atuada pelo crime de receptação.

Por O Território