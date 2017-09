/ / Estudo brasileiro destaca que 1 em cada 25 casais escolhe o nome dos filhos se baseando em celebridades

Pesquisa com mais de 4 mil participantes de todo o país também mostra que 54% dos nomes escolhidos são compostos e 46% simples

A maioria das pessoas não pensa na importância que um nome carrega ou nos significados que possui e escolher o nome para um bebê não é uma tarefa tão simples quanto se pensa.





A pesquisadora Carmem de Oliveira em sua tese Os nomes plantados nas árvores genealógicas, discute que desde o momento da concepção da criança, os pais já constroem por meio de seus desejos e expectativas uma rede simbólica que aparará o bebê psiquicamente. Por meio de um nome a criança é inscrita em uma família e nasce subjetivamente.





Como a escolha de nomes é feita no Brasil?





Estudo sobre Escolha dos Nomes foi desenvolvido pelo portal especialista em saúde feminina Trocando Fraldas com mais de 4.000 participantes de todo o país entre os dias 18 e 23 de agosto deste ano. Um questionário foi disponibilizado no site e os pais responderam de forma espontânea.





Foi constatado que 3 em 7 nomes são escolhidos pela mulher. Na região Nordeste, o percentual de decisão pelo nome da criança entre as mulheres é de 45%.





Nos estados Tocantins, Alagoas e Acre, mais da metade dos nomes é escolhida pelas mulheres. Os pais decidem em 18% dos casos e participam do processo de escolha do nome junto à mulher em 34% dos casos.





Na região Sul, a escolha foi considerada mais democrática já que 40% dos nomes são escolhidos pelo casal. Nas capitais Curitiba e Porto Alegre, quase metade dos casais escolhe juntos o nome do bebê.





Apenas 6% dos nomes são definidos por terceiros e mais de um quarto dos homens nos estados Paraíba e Mato Grosso do Sul decidem sozinhos.





Em qual mês de gestação o nome é escolhido?





A pesquisa conduzida pelo TF constatou que em média a escolha do nome do bebê acontece entre 3 e 7 meses de gestação.





Quase um terço dos nomes é escolhido antes mesmo do casal engravidar e somente 1 em cada 6 casais espera até o último trimestre para a definição do nome da criança.





Na região Sudeste a escolha do nome costuma acontecer de maneira mais rápida e no Norte, liderado pelos estados Tocantins, Roraima e Pará demora pelo menos até o quinto mês de gravidez.





A decisão mais rápida acontece em Alagoas com pouco mais de três meses de gestação, seguido pelos estados Piauí e Mato Grosso.





O que influencia na escolha do nome do bebê?





Segundo a pesquisa, quase metade dos pais procura por nomes diferenciados, sendo a região Sul a que mais procura fugir do tradicional.





Os estados Roraima e Mato Grosso do Sul, 53% e 51% respectivamente, procuram por nomes atípicos.





A segunda influência mais importante na escolha do nome da criança é a tradição familiar com 21%, se apresentando maior na região Norte e nos estados Tocantins e Roraima. A influência familiar é menos impactante nos estados Paraná, Acre e Bahia.





Nomes populares e a religião influenciam na escolha em 1 a cada 6 seleções. O quesito religiosidade se mostrou mais importante no Nordeste e a popularidade de nomes na região Sudeste.





Os motivos religiosos se mostraram mais importantes no Distrito Federal, em Pernambuco e em Sergipe e com menos significado nos estados Rondônia e Roraima.





Ficou provado que 1 em cada 25 casais costuma escolher o nome dos filhos baseado em celebridades; 54% dos nomes escolhidos são compostos e 46% simples.





Dentre as dicas para a escolha do nome da criança está pensar em possíveis apelidos para esse nome que poderão ser dados assim que a criança for inserida no convívio com outras crianças e se esse nome ou apelido poderão gerar desconfortos como trocadilhos ou piadas que possam constranger a criança ao longo da vida.





O nome é como a marca do ser humano enquanto vivente e para a posteridade, ter cuidado na escolha é fundamental, assim como pensar nos significados que carrega.





Fonte

OLIVEIRA, C.S.C. Os nomes plantadps nas árvores genealógicas. Dissertação de Mestrado. Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. São Paulo, 77p. 2014

Por Daiana Barasa - Assessora de Comunicação