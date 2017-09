/ / Perri nega condução de ex-primeira-dama de MT

O desembargador Orlando Perri, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, indeferiu o pedido feito pela Polícia Civil, de busca e apreensão e de condução coercitiva, contra a advogada Samira Martins , ex-primeira-dama de Mato Grosso.





Na decisão, Perri não explicou o porquê do indeferimento, mas deixou claro que Samira, que foi casada com o governador Pedro Taques (PSDB), é uma das investigadasno inquérito que apura o esquema ilegal de grampos, que era operado pela Polícia Militar de Mato Grosso.





Por: Mídia News