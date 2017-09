/ / Parceria garante aulas práticas nos Centros de Treinamento e Difusão Tecnológica

Setembro é um dos meses onde a demanda de treinamentos junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (SENAR-MT), praticamente dobra em função do fim do período do vazio sanitário e da entressafra. Nesta época, tanto os produtores, quanto os trabalhadores rurais vão em busca de capacitação e qualificação.

Ao todo serão mais de 750 ações educacionais realizadas em Mato Grosso, neste mês de setembro. No Centro de Treinamento e Difusão Tecnológica de Sorriso serão realizadas sete turmas na área de máquinas e implementos agrícolas. Em Campo Novo do Parecis acontece mais um treinamento de operador de tratores. "Já tivemos três turmas acontecendo ao mesmo tempo. Isso significa pelo menos 40 participantes dentro do Centro de Treinamento", enfatiza o gerente técnico da entidade Carlos Augusto Zanata, popularmente chamado de Guto Zanata.

E é por meio de uma das parcerias que o SENAR-MT tem com empresas, órgãos e entidade que os alunos podem fazer as aulas práticas. A parceira New Holland cede uma colheitadeira e um trator que propicia aos alunos o que há de mais moderno, quando o assunto é equipamentos, máquinas e implementos agrícolas.

Uma das máquinas cedidas pela New Holland está em Sorriso e a outra em Campo Novo do Parecis. "Parceria é primordial para que os participantes dos treinamentos possam aprender a teoria na prática, ou seja, aprendem fazer, fazendo".

Além destes cursos de máquinas e implementos agrícolas, os Centros de Treinamentos estarão bastante movimentados neste mês de setembro com qualificação e capacitação sendo ofertadas em outras áreas. Bem equipado, com laboratório de informática, uma oficina ampla e com os mais variados tipos de ferramentas, alojamentos, refeitório e vários espaços para as aulas teóricas e práticas, os Centros de Treinamento e Difusão Tecnológica têm sido considerados uma boa opção para os alunos que querem se qualificar e capacitar.

Pesquisador na área de sementes do Instituto Mato-grossense do Algodão (IMA), Sérgio Felipe conta que já fez diversos treinamentos para aprimorar seus conhecimentos na área de operação de máquinas e implementos agrícolas. "Mas aqui no Centro de Treinamento e Difusão Tecnológica de Sorriso, a estrutura é muito boa. Como temos a oportunidade de aprender na prática, já lidando com a máquina tudo fica muito mais fácil".

Já o caso de Herivaldo Pereira é um pouco diferente. Ele participa, neste mês de setembro, pela primeira vez, de um treinamento ofertado pelo SENAR-MT em parceria com o Sindicato de Produtores Rurais, no Centro de Treinamento e Difusão Tecnológica. Impressionado com a estrutura e com a possibilidade de ter o aprendizado prático, ele comemora a oportunidade. "Assim aprendemos melhor e mais rápido".

Os interessados em fazer treinamentos ofertados pelo SENAR-MT devem procurar o Sindicato Rural de seu município para verificar se há turmas previstas e se há vagas. O Centro de Treinamento e Difusão Tecnológica tanto de Sorriso, quanto o de Campo Novo do Parecis tem uma agenda bem diversificada de treinamentos para os próximos meses. Vale a pena conferir.

Por Assessoria de Imprensa