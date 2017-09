/ / Neymar concorre com CR7 e outros seis jogadores pelo prêmio de craque da rodada

Neymar concorre com Lukaku, Higuaín, Iniesta, Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Aboubakar e De Bruyne pelo posto de jogador da rodada na Liga dos Campeões. O brasileiro foi selecionado para brigar pelo prêmio por conta da atuação contra o Bayern de Munique, na qual marcou um gol e ainda deu uma assistência para Daniel Alves, e agora aguarda a

para saber se será o vencedor. A enquete estará aberta até às 5h (de Brasília) desta sexta-feira.





O brasileiro Fernando, que garantiu o empate do Spartak Moscou contra o Liverpool, disputa o prêmio de golaço da rodada justamente contra um dos companheiros de Neymar no PSG. Cavani, De Bruyne, Bale e Sinclair, do Celtic, concorrem com o volante brasileiro.





Por: GloboEsporte.com