/ / Motociclista sob efeito alcoólico provoca acidente em Guarantã do Norte

Um acidente de transito entre uma motocicleta e um carro foi registrado na noite desta terça-feira (05/08), por volta das 22h:52min na Av. Lions em Guarantã do Norte.

Segundo consta no Boletim de Ocorrência, a condutora do carro um VW Gol de cor prata trafegava pela Rua Jequitibá sentido a referida avenida e próximo à esquina com a Rua Amendoeiras, quando uma motocicleta que seguia no sentido contrario veio a colidir com o seu veículo.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, a qual foi até o local e constatou a veracidades dos fatos.

Indagado sobre o acidente o motociclista relatou que a condutora do carro estava na contra mão e que a mesma havia colidido em sua moto, momento em que a Polícia percebeu que o mesmo apresentava sinais de embriaguez.

Foi solicitado o uso do Etilômetro, onde foi contatado que o condutor da moto estava sob efeito alcoólico, foi constatado também que sua motocicleta estava com a documentação irregular.

Devido ao acidente ninguém teve ferimentos graves, apenas o motociclista teve escoriações no braço, porém não foi preciso atendimento medico.

Diante dos fatos o motociclista foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, para maiores esclarecimento e sua motocicleta foi encaminhada ao pátio do CIRETRAN. A motorista do veículo Gol foi ouvida e liberada posteriormente.

Por Olhar Cidade com Leidieli Lima