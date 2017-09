/ / Moto usada na fuga por bandidos no assalto a agência do correios de Guarantã do Norte é encontrada

O assalto ocorreu na manhã de terça-feira (12/09) por volta das 09:00. Segundo informações de um tenente da Polícia Militar, os criminosos entraram no local armados, renderam e amarraram os funcionários. Ninguém ficou ferido. “Eles levaram bastante dinheiro. Porém, a unidade ainda não divulgou o valor”, disse o policial.

Os policias militares realizam buscas e conseguiram localizar uma Honda Bros preta, em uma estrada vicinal, nas proximidades da BR-163. A motocicleta é de um dos funcionários e foi utilizada pelos criminosos para fugir do local após o assalto. Ainda de acordo com o tenente, possivelmente os criminosos fugiram pela Linha 31, que dá acesso a BR-080 e ao estado do Pará.

A Polícia Federal de Sinop já foi acionada para realizar perícia no local e dar continuidade nas investigações. Imagens das câmeras de segurança da unidade devem auxiliar na identificação dos dois suspeitos. Até o momento, ninguém foi preso.

Por Só Notícias/Cleber Romero (fotos: divulgação/Polícia Militar)