/ / Ministro interino se reúne com sindicalistas para tentar evitar paralisação contra mudança no sistema de inspeção

Diante das ameaças de paralisação por movimentos contrários à mudança no sistema de inspeção, o ministro interino da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Eumar Novacki, tem se reunido com representantes dos sindicatos dos auditores e técnicos agropecuários Anffa Sindical e Anteffa. Durante os encontros, realizados nesta terça-feira (26), ele lamentou que as notas divulgadas pelos sindicatos tenham um tom agressivo. “Fiquei surpreso, afinal, sempre tivemos um canal de diálogo aberto”, disse. Foi ressaltado ainda que o projeto ainda está sendo discutido com o setor.

“Nós faremos tudo com muita serenidade e com muita tranquilidade. Ninguém vai atropelar, fazer no afogadilho, fazer de modo açodado porquê dessa forma eu tenho certeza que a chance de errar é muito grande. Vamos ouvir a todos com serenidade, discutindo e buscando o caminho que seja o melhor para o Brasil e obviamente para o Ministério da Agricultura”.

O ministro interino garantiu que tudo será feito com muita serenidade e transparência. E que todas as propostas apresentadas serão levadas em consideração pela direção do ministério. “Nós sabemos que não vamos conseguir avançar se não tivermos coesão com o setor produtivo, ouvindo de fato quais são as demandas dele. Esperamos ter um corpo técnico afinado dentro do mesmo propósito de buscar aquilo que é melhor para o Brasil”, afirmou.

Durante a reunião Novacki disse ainda que ao contrário do que vem sendo dito pelos sindicalistas, a intenção da proposta é fortalecer ainda mais o ministério e isso passa pelo fortalecimento das carreiras de estado na qual os fiscais agropecuários estão incluídos. “Nosso objetivo não é desmantelar o ministério, pelo contrário, é fortalecer esse ministério que pela primeira vez depois de anos consegue ter a relevância no cenário nacional. Então, nossa ideia é fortalecer a instituição e isso passa pelo fortalecimento da carreira”, destacou.

Os sindicatos trataram ainda do concurso público para a contratação de 300 veterinários, cujo edital foi publicado nesta terça-feira no Diário Oficial. Eles queriam que os aprovados no concurso anterior, vencido há mais de um ano, fossem chamados. No entanto, essa possibilidade foi descartada porque não existe mais condições jurídicas para convocação do cadastro reserva.

- Para mim esse seria o melhor dos mundos. Além de resolver o meu problema da falta de fiscais ainda seria mais econômico, o ministério não teria que gastar com um concurso, que é muito dispendioso. Infelizmente não existe condições jurídicas para isso e nós não vamos fazer nada que possa gerar problemas futuros – finalizou.





Por: Agro Olhar