/ / Luciane Hoepers tira quase tudo em ensaio inspirado no Rock in Rio

A Miss Plástica usou apenas uma guitarra para tapar as partes íntimas





Luciane Hoepers entrou no clima do Rock in Rio, que inicia sua segunda semana nesta quinta-feira, 21, e tirou quase toda roupa para um ensaio em homenagem ao ritmo que o evento carrega no nome.





Com um meia e jaqueta vermelhas e tapando as partes íntimas com uma guitarra, a loira mostrou suas curvas exuberantes.





Lu, que é conhecida também como Miss Plásticas, anunciou recentemente que será empresária. Ela abrirá uma loja de jeans no Rio de Janeiro.





Fotógrafo Felipe Brasil/ VH Assessoria