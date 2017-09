/ / Lâminas de porcelana são opções para deixar o sorriso mais bonito

A busca pela beleza é algo constante na vida dos brasileiros, principalmente por parte das mulheres. Muitas pessoas investem em tratamentos estéticos, como plásticas no corpo e tratamentos capilares. Mais recentemente, as pessoas começaram a se preocupar em deixar o sorriso mais bonito e desde então os tratamentos estéticos dentro da Odontologia ganharam força.





De acordo com o cirurgião-dentista Oscar Barreiros as lâminas de porcelana são uma opção estética muito interessante porque modificam bastante o sorriso das pessoas. Doutor em Dentística – Materiais Dentários pela USP de Bauru (SP), autor do livro “Restaurações extensas de amálgama” e coordenador do Curso de Especialização de Dentística da ABO-MT, Barreiros ministrou o a palestra “Facetas e lentes de contato em porcelana” durante o Seminário Avançado de Odontologia, realizado no Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso (CRO-MT), nesta quinta-feira (31).





“Várias imperfeições que as pessoas têm no sorriso podem ser corrigidas com as lâminas de porcelana. Elas permitem mudanças na cor dos dentes, forma e tamanho. Elas são alternativas extremamente bonitas, com alto grau estético, com durabilidade bastante grande, e que realmente propiciam uma notável alteração do sorriso”, disse o cirurgião-dentista.





Ele explicou que, as pessoas procuram o procedimento com lâminas de porcelana pensando apenas na estética, mas é muito importante que o dentista também avalie o lado funcional. “Todos os tratamentos precisam ter a parte funcional adequada porque senão acabamos não conseguindo ter o desempenho esperado. Estética e função caminham juntos”, revelou.





O professor também abordou outra técnica que é capaz de atingir o mesmo resultado das lâminas de porcelana. “É possível fazer essas mudanças estéticas com resina composta. Também fica muito bonito, com resultados excelentes e é um material muito mais barato, ou seja, conseguimos reduzir o preço consideravelmente usando resina. A maior diferença é na longevidade do material, que não é tão grande quanto a das lâminas, mas ainda assim tem uma durabilidade boa. Eu considero uma alternativa bem interessante”, comentou.





CURSO – O Seminário Avançado de Odontologia é uma ação conjunta do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso (CRO-MT), Associação Brasileira de Cirurgiões-Dentistas - Seção Mato Grosso (ABCD), Associação Brasileira de Odontologia – Seção Mato Grosso (ABO), Faculdade Faipe, Eape Odonto e Escola de Odontologia, com apoio da Unicred.

