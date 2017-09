/ / Justiça afasta secretário de Comunicação por assédio a servidores

A juíza Célia Regina Vidotti, da Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular, determinou o afastamento do secretário de Comunicação do Estado, Kléber Lima. Ele é acusado de usar a estrutura do Governo para beneficiar politicamente o governador Pedro Taques (PSDB), além de assédio moral contra servidores.

O processo tramita em segredo de Justiça.

Por: Folhamax