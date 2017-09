/ / Jenny Miranda passa três horas diárias na academia para manter bumbum de 110cm durinho

A filha de Gretchen faz musculação, exercícios aeróbicos e muay thai





Manter um corpo cheio de curvas e com tudo no lugar exige um certo esforço. Jenny Miranda, filha de Gretchen que o diga. Diariamente, ela passa três horas na academia Hype Fitness, situada no coração do Juvevê, bairro nobre de Curitiba . Além de correr na esteira, ela malha e pratica muay thai





“ Sempre malhei e para mim não chega a ser um esforço. Faço com prazer mesmo”, conta a modelo.





A supervisora Chaiana Oliveira é uma das profissionais que dá suporte para Jenny, que também está contando com o apoio do personal trainer e professor da Hype Alysson Cauê Thives Toczek de 42 anos.