/ / Índios voltam para prefeitura de Peixoto e cobram melhoria na saúde e educação

Na tarde desta quarta-feira (27-09) após quase três horas de negociação, os indígenas da Etnia Kapoto, chegaram a um acordo, dia 06 de outubro as máquinas da prefeitura municipal de Peixoto de Azevedo vão arrumar as estradas que dão acesso às aldeias.

Na manhã desta quinta-feira (28-09) eles retornaram para continuar as negociações, a pauta é saúde e educação indígena, principalmente sobre o Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, que está com repasses do governo do Estado atrasados.

Pintados de guerra, os indígenas buscam soluções imediatas, no momento está nas negociações à primeira dama, Marisete Albert, secretária de educação e secretária de saúde. O Olhar Cidade está no local acompanhando a situação.

Mais informações em instantes.

Por: Olhar Cidade