Indígenas da Etnia Capoto invadem prefeitura de Peixoto de Azevedo

Segundo informações repassadas ao Olhar Cidade, indígenas da Etnia Capoto, residentes no Parque Nacional do Xingu invadiram na tarde desta quarta-feira (27-09) o prédio da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo.



Informações preliminares eles estariam à procura do prefeito Maurício Ferreiras de Souza que está em viagem.



Um fonte do Olhar Cidade informou que eles buscam soluções para a saúde do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo que está com atrasos nos pagamentos devido o governo do Estado de Mato Grosso, sob a responsabilidade de Pedro Taques não estar repassando os recursos para Média e Alta Complexidade (MAC).



As informações dão conta que são quatro meses de atrasos, e a previsão para o pagamento de pelo menos uma parcela era no inicio de dessa semana, algo que ainda não aconteceu.

Outra revindicação é o patrolamento das estradas que dão acesso as aldeias. Segundo informações a prefeitura havia prometido enviar maquinários no mês de julho, porém até o momento nenhuma estrada foi arrumada.

Por: OLHAR CIDADE