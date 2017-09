/ / I Semana Acadêmica de Farmácia da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte promove reflexão sobre atuação do profissional farmacêutico

A I Semana Acadêmica de Farmácia da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte, realizada durante os dias 05 e 06 de setembro, na Câmara Municipal de Guarantã do Norte, foi marcada por um ciclo de palestras sobre temas atuais das ciências farmacêuticas como tentativa de promover a formação crítica e reflexiva sobre a atuação do profissional farmacêutico como agente de transformação social.

Durante o evento, profissionais e acadêmicos do 1º, 2º e 3º semestres debateram sobre importantes questões da profissão e áreas de atuação do profissional farmacêutico, consideradas promissoras.

Na primeira noite do evento, os acadêmicos assistiram a palestra “Citopatologia Clínica: Atribuições do farmacêutico e suas especializações”, ministrada pela Esp. Mylena Paris. Em seguida, foi ministrada a palestra “O profissional farmacêutico na perícia criminal”, pela farmacêutica Mestra Camila Cristina Pereira de Souza.

Na segunda noite, houve a palestra "Farmácia e as Resoluções na área da estética" pela Esp. Rosangela Maciel Soares Goloni; "O farmacêutico na indústria de alimentos: Um ramo a ser explorado", ministrada pela Profª Mestra Lizandra Carla Pereira de Oliveira e, para finalizar o evento, a palestra "Avaliação de solos e sua influência na nutrição de plantas medicinais", pela Profª. Doutora Humbelina da Silva Siqueira Lopes.

De acordo com a coordenadora do curso de Farmácia, prof. Gleycivani Nunes da Silva, o evento possibilitou a troca de experiências e conhecimentos, além de representar uma nova metodologia de aprendizagem e formação do futuro profissional.

Ascom/FCSGN