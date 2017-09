/ / Homem suspeito de tráfico é preso com droga, arma e munição

Um homem foi preso com vários tabletes drogas, armas e munições na tarde da terça-feira (12/11), no Setor Industrial em Matupá.





Após receber várias denúncias informando que em uma residência no referido bairro, o suspeito identificado com Tairan Cassio de 27 anos, estava em uma movimentação suspeita, onde ele saia de sua residência e deslocava até um lote ao lado, a Guarnição da Força Tática juntamente com a Polícia Militar se deslocaram até o local.





No local foi verificado o lote ao lado, onde existe uma casa de madeira abandonada, ao fazer uma busca no interior da residência foi localizado um tambor com tabletes de substâncias análogos a pasta base de cocaína e um de Cannabis Sativa "maconha", ainda uma dinamite e um cano de espingarda.





Foi feito busca também na residência do suspeito, onde foi localizado um revolver calibre 22, diversas embalagens características para lacragem e venda de entorpecentes, materiais usados em mistura do entorpecente, duas lunetas e uma munição de calibre 38 deflagrado.





Diante do fato o suspeito foi detido e encaminhado juntamente com os objetos apreendidos para a delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias. Por Olhar Cidade com Leidieli Lima