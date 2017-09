/ / Homem é preso após ejacular nas costas de mulher, dentro de ônibus

Vítima pediu socorro após ver sêmen do suspeito em suas costas; em seguida, motorista do coletivo parou o veículo. A Polícia Militar foi acionada

Um homem foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (26) após ejacular nas costas de uma mulher de 44 anos dentro de um ônibus do transporte coletivo em Sorocaba (SP). O caso aconteceu na linha 7 Industrial/Vila Rica.



À polícia, Rodrigo Ribeiro da Luz, de 43 anos, negou o crime. De acordo com o relato da vítima - que é empregada doméstica e costuma pegar todos os dias o mesmo ônibus - ela notou que o homem "se esfregou" nela enquanto estava sentada no transporte.



No entanto, devido ao ônibus estar lotado, ela só percebeu o ato depois que olhou para trás e viu o suspeito fechando a calça. Em seguida, ela viu o sêmen do homem em sua blusa.



Ainda segundo a vítima, ela gritou por socorro e o motorista do coletivo parou o veículo. A Polícia Militar foi acionada e conteve o homem.

Ele foi encaminhado à delegacia e preso em flagrante por violação sexual mediante fraude, crime previsto no artigo 215 do Código Penal. O suspeito, que não tem passagens pela polícia, permanecerá à disposição da Justiça.