/ / Homem é agredido por garota de programa e mais quatro pessoas em confusão em motel

Um homem de 47 anos, identificado como N. M., foi agredido por cinco pessoas na madrugada desta quarta-feira (27), após uma confusão em um motel no bairro Jardim Potiguar em Várzea Grande. Um dos suspeitos foi detido pela polícia.





De acordo com o boletim de ocorrência, por volta de 1h, a vítima contratou uma garota de programa e foi até o motel no bairro Jardim Potiguar. A vítima relatou que após iniciar o programa, ele e a garota iniciaram uma discussão. Por conta disso outras quatro pessoas teriam entrado no quarto.

Os suspeitos então começaram a agredir a vítima com golpes de materiais diversos, vindo a lesioná-lo no pescoço e no peito, e depois fugiram. A Polícia Militar foi acionada e após rondas conseguiu encontrar um dos suspeitos, um homem de 36 anos identificado como J. A. S., que foi algemado e encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as providência.





Por: Mídia News