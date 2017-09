/ / Guilherme Siqueira passa por artroscopia no tornozelo e agradece passagem pelo Atlético de Madrid

Depois de ter se destacado pelo Benfica na temporada 2013/14, onde entrou para história do clube português ao conquistar a tríplice coroa, o lateral-esquerdo Guilherme Siqueira firmou contrato de quatro anos com o Atlético de Madrid.





Pelo clube colchonero, Siqueira disputou 44 partidas e conquistou a Supercopa da Espanha e a Copa Euro-Americana, na temporada 2014/15. Na tarde desta terça-feira (26), clube e atleta chegaram a um acordo e assinaram a rescisão contratual. “Conversamos e entendemos que seria melhor para as duas partes o encerramento do contrato. Agradeço pelo respeito e profissionalismo que o clube teve comigo desde a minha chegada e o carinho que sempre recebi dos torcedores”, destacou o brasileiro.





Antes de definir o seu futuro, Guilherme Siqueira aproveitou para realizar uma artroscopia no tornozelo esquerdo em Portugal, com um dos médicos mais respeitados do mundo em se tratando de tornozelo, o holandês Niek van Dijk. “Resolvi aproveitar esse período para fazer essa correção numa pequena lesão que já me incomodava há algum tempo”, revelou.

Na sua despedida do clube, Guilherme Siqueira fez questão de agradecer a sua passagem pelo clube de Madrid.





Confira a nota:

Torcedores, companheiros e amigos,

Já não me falta nada para voltar a estar cem por cento. Na semana passada me submeti a uma artroscopia muito bem sucedida com o Dr. Niek van Dijk.

Acredito que em oito semanas estarei de volta aos gramados. Agora é hora de colocar um ponto final numa das etapas mais especiais da minha carreira e que sempre lembrarei com muito carinho.

Guardo na memória os bons momentos ao lado de amigos que me acompanharam diariamente e uma torcida espetacular que faz com que o Atlético pareça jogar sempre com um jogador a mais dentro de campo.

Obrigado a cada um de vocês por me permitir desfrutar do privilégio de defender a camisa do Atlético de Madrid.

Levarei comigo para sempre um pouco de vocês.

Guilherme Siqueira





Foto Anexada: Divulgação/AV Assessoria de Imprensa



Gustavo Neves,

Assessor de Imprensa