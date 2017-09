/ / Guarantã do Norte um verdadeiro canteiro de obras públicas; 15 em andamento

A prefeitura municipal de Guarantã do Norte está trabalhando ativamente para dar continuidade nas obras, iniciar e licitar as novas e ainda executar outras com recursos próprios, um verdadeiro canteiro de obras públicas.





A ciclovia que ligará a BR 163 até o Bairro Cotrel está bem avançada, as máquinas não param de trabalhar na pavimentação do trecho que dará mais segurança aos transeuntes. Ainda na Avenida Guarantã a Academia de Ginástica é mais uma obra que dará qualidade de vida para as pessoas do nosso município é a união de bem estar e saúde.





Em andamento na Avenida Guarantã o pro-infância, Centro de Eventos que irá atender a demanda do município e comportará os grandes eventos.





Na Cotrel a Casa do Italiano está praticamente pronta, no Bairro Jardim Vitória é a vez da Praça do Bairro começar a ganhar corpo e finalmente se tornar realidade. O bairro Santa Marta também está ganhando a sua praça.





Na saúde a atenção especial para a reforma do Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário, a Unidade de Saúde da Família também ganham reforma, pintura para melhor atender a nossa população, PSF do Aeroporto, São Cristóvão, Centro, Cidade Nova, 13 de Maio e Araguaia.





Na comunidade São Miguel Arcanjo na linha da Páscoa está sendo construída uma ponte de concreto que irá atender toda a região, são 28 metros. Além dessa, será construídas mais 05 pontes de concreto e 18 bueiros celulares de concreto.





Para o prefeito Municipal de Guarantã do Norte é o dinheiro da população sendo investido em obras e melhorias para a própria população.

Por Olhar Cidade da Redação