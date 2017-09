/ / Guarantã: Assaltantes Armados Sequestram Motorista E Passageiro E Levam Camionete.

Na noite desta quinta-feira, por das 22h30min, dois assaltantes armados renderam duas pessoas em uma Hilux.

Segundo relatos narrados no boletim de ocorrência, depois de render as vítimas os assaltantes armados e com graves ameaças, obrigaram a proprietária da camionete e o passageiro a entrar no veículo.

Os assaltantes tomaram rumo à cidade de Matupá e ao chegarem a uma estrada próxima ao Frigorifico Redentor os mesmos liberaram as vítimas e tomaram rumo ignorado.

Quem ver ou tiver informações sobre o veículo Toyota Hilux cor prata, placas NUC-3164, entrar em contato com a policia militar pelo 190 ou 197 policia civil.

Por/ O Território