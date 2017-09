/ / Grávida de 4 meses, ex BBB Clara Aguilar recorre a hair stylist Nandho Brandão para mudar a cor das madeixas

A ex BBB e atual youtuber Clara Aguilar que está grávida de 4 meses de seu primeiro filho, recorreu na tarde desta sexta-feira (1º), ao hair stylist visagista Nandho Brandão , o qual é considerado o queridinho das famosas, para mudar a cor de suas madeixas.

Clara afirma que gravidez não é sinônimo de relaxo com o visual e quer ficar linda até o fim da gestação, e foi onde recorreu ao Homa Elite Salon, no bairro de Moema, na zona sul da capital paulistana, e solicitou ao seu cabeleireiro de confiança pra colorir as madeixas com uma coloração com menos químicas, indicado para as mulheres grávidas e lactantes. Após muitos anos utilizando a cor loiro acobreado, a beldade resolveu radicalizar para um vermelho hibisco intenso, que está super moderno e atual.