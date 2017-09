/ / GOVERNO FAZ NOVOS LEILÕES DE APOIO AO ESCOAMENTO DE MILHO DE MT

Na próxima quinta-feira, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) fará novos leilões de Prêmio de Escoamento de Produto (PEP) e de Prêmio Equalizador Pago ao Produtor (Pepro), em apoio à comercialização de 500 mil toneladas de milho do Centro-Oeste. Os subsídios vão contemplar apenas produção de Mato Grosso.

O Pepro será ofertado para 428 mil t, sendo 130 mil do norte do estado (região 1), 130 mil t do centro-norte (região 2), 84 mil t do centro-sul (região 3) e 84 mil t do nordeste mato-grossense (região 4). Já o PEP será oferecido para 72 mil t – 20 mil da região 1 do Estado, 20 mil t da região 2, 16 mil t da 3 e outras 16 mil t da região 4. O produto não poderá ser escoado para ter como como destino as localidades definidas indicadas no edital.

O PEP é um prêmio concedido ao arrematante que adquire e escoa o produto conforme o preço fixado pelo governo. O grão deve ser comprado diretamente do produtor rural ou cooperativa. Já o Pepro é um prêmio concedido ao produtor que se disponha a vender o produto pela diferença entre o valor de referência estabelecido e o valor do Prêmio Equalizador arrematado. As operações de subvenção ocorrem quando o preço de mercado está abaixo do preço mínimo.