/ / Governador de MT garante reforço emergencial da segurança publica para Guarantã do Norte

O governador Pedro Taques e o secretário-chefe da Casa Civil, José Adolpho, garantiram uma ação emergencial para reforço da segurança pública de Guarantã do Norte com a presença do Batalhão de Ronda Extensiva (Rotam) e demais grupos que compõem as forças de segurança em Mato Grosso.





O aumento no número de assaltos e da violência têm chocado a população guarantaense e mobilizou a Maçonaria e o Rotary Clube, que procuraram o prefeito Érico e a Câmara Municipal, através do vereador Zilmar Assis de Lima , em busca de soluções imediatas.





Cidade linda, com mais de 40 mil habitantes, localizada na fronteira com o Pará, mas que, infelizmente, está sofrendo com uma violência desenfreada, situação que vamos resolver com essa ação que será realizada de forma ostensiva e surpresa no município.

Por Assessoria Dilmar Dal Bosco