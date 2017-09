/ / Governador cancela compromissos em Brasília para acompanhar prisão de secretários

O governador Pedro Taques (PSDB) cancelou a sua viagem para Brasília, onde cumpriria agenda de compromissos, juntamente com o vice-governador Carlos Favaro (PSD), por conta da Operação da Polícia Civil. Na ação policial foram presos dois secretários do seu governo por conta das investigações sobre interceptações telefônicas clandestina envolvendo o alto escalão do Palácio Paiaguás.

"Estou indo para Palácio Paiaguás para averiguar a situação. Só após isso vou me pronunciar", disse Taques ao Hipernotícias , sem responder se a ação seria "perseguição" por parte do desembargador Orlando Perri, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) como afirmou na semana passada. O magistrado determinou a prisão dos servidores.





Por enquanto estão confirmadas as prisões do ex-secretário da Casa Civil, Paulo Taques, ex-secretário da Casa Militar, coronel Evandro Lesco e sua esposa Helen Lesco, sargento Soler, ex-secretário de Segurança Pública, Rogers Jarbas e o empresário José Marilson da Silva.





O nome da força tarefa é Operação Esdras: em hebraico significa ajudador. É um livro bíblico que conta a história de um escriba e de pessoas fiéis e diligentes que venceram a oposição e a resistência para reconstruir o templo de Deus e restaura-lo a sua antiga glória.

Por: HÍPER NOTÍCIAS