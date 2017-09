/ / Fogo deixou um rastro de destruição entre Colíder e Nova Santa Helena

Ainda está sendo levantado o número de animais mortos no incêndio que atingiu várias propriedades em Colíder no sábado (16/09). Um rastro de destruição foi deixado nas pastagens das áreas atingidas, com vários animais mortos, inclusive muitos bois.

O incêndio que começou em Nova Santa Helena e avançou para Colíder às margens da MT-320, foi difícil de ser controlado. Mais de 10 homens do Corpo de Bombeiros e funcionários e proprietários rurais trabalharam horas contra as chamas.

Conforme Nortão Online já informou, o fogo provocou fumaça extrema e por falta de visibilidade, um acidente grave envolvendo vários veículos ocorreu. Não foi informado o número exato de feridos.

O fogo vinha dos dois lados da pista. O tráfego precisou ser interrompido por mais de quatro horas, até que as condições de visibilidade retornassem.

Por Nortão Online ( Foto: Nortão Online/Carlos Mingarelli)