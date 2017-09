/ / Fiscalização da Deddica encontra adolescentes em tabacaria e conveniência

Redação PJC

A Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica) em parceria com o Juizado da Infância e Adolescência realizou na madrugada de sábado (16), uma operação de fiscalização em estabelecimentos de conveniência e tacaria com objetivo de combater a venda de bebidas alcoólicas para menores de idade e outras situações de risco. Três narguiles, espécie de cachimbo de água de origem oriental, utilizado para fumar tabaco aromatizado, foram apreendidos na ação.

Reprodução



A operação contou com apoio da equipe da Gerência de Operações (GOE) e foi desencadeada com base em denúncias. Dois estabelecimentos foram vistoriados visando encontrar adolescentes em situação de vulnerabilidade. O primeiro estabelecimento alvo foi o Havana House Conveniência e Tabacaria, no bairro CPA-III.

No local, foram encontradas duas adolescentes desacompanhadas dos responsáveis e ingerindo bebidas alcoólicas. O proprietário do comércio foi preso em flagrante pelo crime de vender ou fornecer a criança ou adolescente produto que possa causar dependência física ou psíquica, previsto no artigo 23, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

No segundo alvo da operação, Hoauk Tabacaria, situada na Avenida dos Trabalhadores, os policiais encontraram adolescentes desacompanhados, porém não foi identificado o consumo de álcool. Diante da situação, foram tomadas as medidas administrativas pertinentes e os adolescentes foram encaminhados aos responsáveis.

Segundo o delegado, Daniel Lemos Valente, as operações serão intensificadas pela Deddica. “Além do aspecto criminal, as ações têm objetivo de conscientizar os donos de estabelecimento sobre a responsabilidade de coibir a venda de bebidas alcoólicas para menores de idade, assim como a permanência de adolescentes no estabelecimento, sem acompanhamento dos responsáveis, fato que por si só, já os deixa em situação de risco”, destacou o delegado.