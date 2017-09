/ / Expulsão de Silval do PMDB é inevitável, afirmam deputados

Janaiara Soares, repórter do GD

Romoaldo Júnior diz que Silval implodiu o PMDB em MT

Membros do PMDB Mato Grosso, não descartam a expulsão do ex-governador Silval Barbosa da legenda. O ex-gestor incluiu vários nomes do partido em sua delação premiada, entre eles o deputado estadual Romoaldo Junior, Silvano Amaral e até o presidente da sigla no Estado, deputado federal Carlos Bezerra.

“O Silval implodiu e triturou o grupo político dele. Ele está fora do processo político declaradamente como ele mesmo colocou na delação dele. Ele deve ser excluído da legenda porque não tem muito que se fazer. Tudo o que ele fez e falou foi em busca da liberdade e nisso ele incluiu todo mundo”, disse Romoaldo.

O deputado Silvano Amaral também reforça o coro da saída de Silval. Explica que tal decisão deve ser tomada em conjunto com os membros do partido. O ex-governador que foi liberado da prisão após confessar parte dos crimes de corrupção que participou e entregar bens no valor de R$ 46,6 milhões, é acusado de chefiar esquemas que roubaram cerca de R$ 1 bilhão dos cofres públicos do Estado nos quase seis anos que esteve à frente da gestão.

“Eu acho que não tem outro caminho, acredito que nessa decisão dos membros dos 71 membros da direção do partido a saída dele é uma realidade. Não tem como não ter essa expulsão. Não podemos tirar alguns méritos dele como governador, mas também tem muita coisa ruim e agora ele envolveu a todos”, ressalta Amaral.