/ / Evento discute sobre oportunidade de negócios por meio da produção de florestas plantadas

Com o tema "Mercado e Novos Negócios Florestais", a Associação de Reflorestadores de Mato Grosso (Arefloresta) e o Serviço de Nacional de Aprendizagem Rural (Senar MT) promovem na próxima sexta-feira (15/08), o Florestar 2017, em Cuiabá. O evento vai contar com a participação de especialistas, que durante as palestras vão discutir sobre como as florestas plantadas podem criar novas oportunidades e alavancar negócios em Mato Grosso.

A primeira palestra do evento acontece a partir das 8h30. Com o tema "Cenários e Perspectivas da Economia Brasileira", a palestra será ministrada pela jornalista especializa em economia, Salette Lemos. Formada pela Fundação Cásper Libero, com especialização em economia pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente é palestrante, documentarista na BBC e analista econômica da Redetv.

Em seguida acontece o painel de abertura com debate sobre "Perspectivas econômicas e educacionais para o desenvolvimento florestal" o painel vai reunir representantes do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Governo do Estado de Mato Grosso e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDS). O ato vai ser comandado pelo moderador, Mauro Zanata sócio-diretor da Casa Agro, especialista em comunicação digital para o agronegócio. Zanata, também é comentarista de política e economia no Canal Rural.

Às 10h30, o tema "Mercado e Novos Negócios", com a palestra sobre o "Estudo de Caso para Implantação de Cluster para Produção de Madeira Sólida no Mato Grosso". A palestra vai ser ministrada por Marcelo Ambrogi, diretor do Ima Florestal. Ainda no mesmo contexto de "Mercado e Novos Negócios", às 10h45, tem a palestra sobre "Analise do Mercado Potencial para Madeira Serrada no Mato Grosso". O ministrante do tema será o engenheiro florestal, Nicholas Peter Rogers, especialista em processamento de madeira para o mercado da construção. O moderador da rodada será Robson Trevisan, diretor do Painel Florestal e curador do Florestar 2017.

Após o intervalo, às 13 horas será o tema "As Vantagens do Uso da Tecnologia Florestal para Construção Civil". Com a participação do arquiteto urbanista, Rodrigo Queiroz Cabral. Em seguida o engenheiro civil da empresa Ita Construtora, Daniel Salvatore vai falar da "Experiência Brasileira com madeira laminada colada de eucalipto". O moderador será jornalista Mauro Zalafon, da Folha de São Paulo.

O último tema em discussão será "Florestas Plantadas e Geração de Energia". O assunto será divido em duas palestras, uma sobre "As Vantagens da Geração Distribuída", com Janderson Botelho da Fonseca. A outra abordará sobre "Oportunidades de Negócios na Geração de Energia Elétrica através de Biomassa". O palestrante será o técnico em Engenharia Elétrica, Luiz Otávio Koblitz. A moderadora da rodada será a jornalista e editora da Revista Dinheiro Rural, Vera Ondei.

O evento vai acontecer no Teatro do Zulmira Canavarros ao lado da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site florestar.paginas.site . O Florestar 2017 conta com o patrocínio da Cargill e Mirex-s, com o apoio do Sistema Famato, Ima Gestão Florestal, Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea), Cooper Flora Brasil, Aprosoja Mato Grosso, Crea MT, Fundo Mato-grossense de Apoio à Cultura da Semente (Fase MT), Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

Por Assessoria de Imprensa SENAR MT e Pauta Pronta