/ / Empresário do ramo de motos é executado a tiros dentro de carro

Um homem foi executado com oito tiros na noite desta última terça-feira(26), dentro de seu veículo, uma Pajero Dakar, de cor prata, na região da grande Vila Operária em Rondonópolis-MT.



Segundo informações, dois homens se aproximaram do veículo em uma motocicleta e um deles começou a desferir vários disparos de pistola contra a vítima, que veio a óbito ainda no local.



Assim que foi atingido, a vítima perdeu o controle e invadiu a ciclovia.



Algumas testemunhas ainda disseram, que o garupa desceu da moto e fugiu a pé, tomando rumo ignorado.



As guarnições da Polícia Militar (PM), chegaram minutos depois do fato, mas não conseguiram prender nenhum dos suspeitos até o momento.



A vítima que era empresário do ramo de motocicletas, era investigado por suspeita de roubos de motos.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), esteve no local e constatou a morte do empresário. A Polícia Técnica (POLITEC), foi acionada e o caso já está sendo investigado.