/ / Embrapa, Acrimat e Acrinorte divulgam resultados de pesquisa com pecuária de corte

Na próxima quarta-feira, dia 20, a Embrapa, a Acrimat e a Acrinorte reunirão pecuaristas associados e imprensa para divulgar os resultados do segundo ano de avaliação da pecuária de corte em sistema de integração lavoura-pecuária-floresta. O evento de apresentação dos dados terá início às 10h, na Embrapa Agrossilvipastoril , em Sinop (MT).

Os dados que serão apresentados mostram o desempenho animal em quatro diferentes sistemas produtivos: pecuária exclusiva, integração lavoura-pecuária ( ILP ), integração pecuária-floresta ( IPF ) e integração lavoura-pecuária floresta ( ILPF ).

O trabalho vem sendo realizado há dois anos pela equipe da Embrapa Agrossilvipastoril em parceria com a Acrimat , com financiamento de parte do custeio do experimento, e com a Acrinorte , que fornece o gado para o experimento.

jul /2015 a jul /2016, os resultados já foram animadores, com a produção de 29 a 32 arrobas por hectare em área de ILPF , enquanto a média de Mato Grosso é de 4 arrobas por hectare e a média nacional é de 6 arrobas por hectare. No primeiro ano de avaliação , de/2015 a/2016, os resultados já foram animadores, com a produção de 29 a 32 arrobas por hectare em área de, enquanto a média de Mato Grosso é de 4 arrobas por hectare e a média nacional é de 6 arrobas por hectare.

Dados preliminares indicam que os números obtidos no segundo ano de avaliação, jul /2016 a jul /2017, são ainda maiores. Desta vez, o trabalho foi feito aumentando a entrada de adubo e a suplementação dos animais.

A apresentação dos números será feita pelo pesquisador da Embrapa Bruno Pedreira. Na oportunidade ele explicará os dados e a metodologia de pesquisa utilizada.

Como o evento também marcará o encerramento dessa etapa da parceria com a Acrimat , a apresentação fará uma abordagem geral das pesquisas feitas durante os dois anos.

A parceria com a Acrinorte foi renovada por mais dois anos e seguirá até 2019.

Serviço:

Apresentação de resultados do segundo ano de avaliação da pecuária de corte em ILPF

Quarta-feira, 20 de setembro, 10h*

Embrapa Agrossilvipastoril – Rod . MT 222, km 2,5 – Sinop-MT

Público: Pecuaristas associados da Acrimat e Acrinorte e imprensa

Por Gabriel Faria