/ / Embalado por três vitórias consecutivas, Joilson vê Oeste brigando pelo acesso à Série A e projeta duelo diante do Luverdense

Nesta sexta-feira, às 21h30, o Oeste volta a campo pela Série B. O time comandado por Roberto Cavalo encara, fora de casa, o Luverdense. A equipe rubro-negra entrou de vez na briga por uma vaga na elite do futebol brasileiro por ter vencido os seus últimos três jogos na competição. Dependendo da combinação de resultados, o clube da cidade de Barueri pode terminar a 25ª rodada distante apenas dois pontos do G-4.





Presente em 21 das 24 partidas do Oeste na segundona, o zagueiro Joilson explica o motivo da boa campanha, principalmente nesse returno de competição. “Tudo que vem acontecendo é resultado de muito suor e dedicação nos treinamentos. Essas três vitórias consecutivas nos permitiram fazer sonhar com o acesso. Agora, precisamos manter o ritmo das últimas partidas, até porque não conquistamos nada ainda. Existe um equilíbrio muito grande e tem muita competição pela frente, mas entramos na briga por uma vaga no G-4 no momento certo da competição”, ressaltou o defensor que desde que voltou de lesão só teve uma derrota.





O Oeste já está em solo mato-grossense para encarar o Luverdense. Joilson projeta o confronto diante do rival que ocupa a 16ª posição na tabela de classificação. “Independente do Luverdense estar na parte de baixo da tabela precisamos ter muito respeito, até porque analisando o elenco deles vejo jogadores de muita qualidade. Mas, mesmo jogando fora de casa que a gente sabe que não é fácil, temos condições de voltar com a quarta vitória seguida. Tivemos uma semana muita boa de treinamentos e corrigimos alguns erros que tivemos no último jogo diante do Náutico”, explicou o camisa 3 rubro-negro.





Foto: Divulgação/Oeste

Assessor de Imprensa