/ / Em Sinop funcionários de hospital regional fazem passeata e cobram pagamentos de salários

Um grupo de colaboradores do hospital regional fez um manifesto, há pouco, pelas avenidas dos Tarumãs, Jacarandás e Júlio Campos, levando cartazes com críticas a atual situação. “A saúde é um direito não esmola”, “pedimos desculpas aos pacientes", "população, não somos mercenários mas precisamos do nosso salário”, “do jeito que está não da mais”. Além disso levavam alguns balões brancos pedindo paz para a unidade.

A gerente de enfermagem do regional, Francislaine Almeida, disse, em entrevista, ao Só Notícias, que o hospital regional "está doente, amargurado e sem alma diante da situação que se encontra, sem poder atender seus pacientes. Nossos colaboradores estão perdendo a vontade de trabalhar, quando não se cumpre o mínimo que é o salário em dia. Não há como manter um hospital funcionado quando não se cumpri com suas obrigações”, afirmou.

Francislaine ainda informou que no próximo dia cinco os colaboradores completarão dois meses de salários atrasados e um ano de vale alimentação atrasados. “Estamos com uma degradação total. Tem funcionários com quatro férias vencidas, é uma calamidade. Precisamos chamar a atenção do Estado. Posso garantir que não vamos parar por aqui”, acrescentou.





Conforme Só Notícias já informou, o setor de urgência e emergência pediátrica paralisou os atendimentos, na última quarta-feira. Nem feridos em acidentes e outras pessoas encaminhadas pelo Corpo de Bombeiros serão atendidos. De acordo com o secretário de Saúde, Marcelo Roberto Klement, a maioria dos medicamentos utilizados no dia a dia está em falta, além de agulhas, seringas, linhas e diversos outros insumos. O hospital está trabalhando no momento com apenas com 35% da sua capacidade de atendimento. A unidade tem 10 leitos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica e mais 10 na adulta entre todos os setores são 148 vagas. Até o último dia 27 apenas 53 estavam ocupadas.

O hospital, administrado pela Fundação de Saúde Comunitária, alega que o Estado está com repasses financeiros atrasados. A secretaria Estadual de Saúde informa "que os pagamentos referentes a 2017 estão pagos até o mês de julho, restando pendente apenas o mês de agosto. Os valores repassados são para o pagamento de despesas do hospital, incluindo salários. A respeito dos valores apontados, que seriam de diferenças nos repasses de fevereiro de 2016 a julho de 2017, a secretaria informa que está em andamento uma auditoria feita por um Grupo de Trabalho nomeado em portaria para analisar as prestações de contas contábil e financeira apresentadas pela fundação. Após a conclusão dos trabalhos, no prazo determinado, a secretaria se posicionará sobre a demanda".

"Quanto ao atendimento no hospital, no último dia 11 de setembro, a secretaria Estadual de Saúde, por meio de um ofício, notificou a direção do Hospital Regional de Sinop que devem ser mantidos os serviços de urgência e emergência, conforme resolução do Conselho Regional de Medicina (CRM-MT) e parecer do Conselho Federal de Medicina (CFM). Os casos mais graves devem ser atendidos no Hospital Regional de Sinop e, nos casos eletivos", "os pacientes devem passar pela Regulação do município de Sinop para serem encaminhados aos hospitais regionais de Sorriso ou Colíder. Sobre o atendimento ambulatorial, assim que as atividades estiverem regularizadas no hospital o atendimento voltará ao normal. A secretaria informa ainda que o Escritório Regional de Saúde de Sinop está acompanhando e fazendo relatórios diários sobre a situação do Hospital Regional de Sinop".

