/ / Em Guarantã do Norte funcionário de loja de moveis foi baleado no local de trabalho

O fato ocorreu por volta das 8h50min da manhã desta segunda-feira (04/09). Segundo informações de testemunhas que estavam no local, o suspeito estacionou a sua motocicleta em frente à loja Rio Moveis em Guarantã do Norte/MT, adentrou pela lateral da empresa, chegou até a parte dos fundos onde a vitima, Edriano Agustini, trabalha montando móveis e efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima. Logo após o ato, o suspeito foragiu do local tomando rumo ignorado.

A bala acertou a nuca da vitima, ficando alojada dentro da cabeça. A equipe de emergência do hospital municipal foi acionada e a vitima foi encaminhada ainda com vida.

Por O Território